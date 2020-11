Rizespor, il pres. Kartal: "Muriqi alla Lazio? Ricevuti 650 mila euro dal Fenerbahce"

Circa il 15% dei soldi versati dalla Lazio nelle casse del Fenerbahce per Vedat Muriqi andranno al Rizespor, squadra in cui il kosovaro ha militato nella stagione 2018/2019. Il presidente del club Hasan Kartal, intervenuto ai microfoni di Sporx, ha raccontato di aver già ricevuto 650 mila euro dalla società proprietaria del cartellino dell'attaccante prima del passaggio ai biancocelesti. Il numero uno del Rizespor ha spiegato: "Abbiamo ricevuto 650mila euro dal trasferimento di Vedat Muriqi alla Lazio. Il Fenerbahçe ha diviso i pagamenti in 3 anni nel suo accordo con la Lazio. Non abbiamo ancora parlato dei dettagli con Ali Koç (presidente Fenerbahce, ndr), ma non credo ci saranno problemi".

