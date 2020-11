Morte Maradona, l'addio di Bruno Giordano: "Sempre al tuo fianco amico" - FOTO

Oggi è il secondo giorno senza Diego Armando Maradona e continuano ad arrivare bellissimi messaggi in ricordo del numero 10 argentino. Bruno Giordano, suo compagno ai tempi del Napoli, ha deciso di omaggiarlo con un post sui social. I due formavano, insieme a Careca, la Ma-Gi-Ca, uno dei tridenti più forti della storia del calcio italiano. El Pibe de Oro ha sempre elogiato il suo amico Bruno dicendo che è il calciatore più forte con cui ha giocato. Giordano ha salutato Maradona per l'ultima volta: "Come mi hai detto tu pochi giorni fa: sempre al mio fianco dentro e fuori dal campo! Per me sei stato più grande come amico che come calciatore. Ti voglio bene".

