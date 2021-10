Mosca, pericolo Covid per l’Europa League: la situazione

In Russia la situazione sanitaria legata al Covid sta precipitando. L’aumento dei casi e dei decessi è preoccupante in particolar modo a Mosca, tanto che da domani scatterà un nuovo lockdown fino al 7 novembre. In ottica sportiva la situazione preoccupa anche in Italia. La Lazio il 25 novembre dovrà affrontare il Lokomotiv e il Napoli il 24 lo Spartak, entrambe le squadre dovrebbero partire alla volta di Mosca per disputare le gare di Europa League. Il bollettino sanitario non lascia ben sperare e secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport il Napoli starebbe valutando l’idea di muoversi con la Uefa.

