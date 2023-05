Mourinho, l'ennesima polemica: "Episodi? Che parli la società! Sono stato distrutto..."

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Intervenuto ai microfoni di Dazn al termine di Roma - Inter, José Mourinho s'è detto orgoglioso della sua squadra, composta da alcuni calciatori "stanchi morti perché giocano sempre". Tuttavia, ha concluso con un tono palesemente polemico, chiamando in causa anche la società: "Sono molto felice al di là del risultato. Dopo ci sono episodi della partita, se la società vuole parlarne lo faccia, io non lo farò. Sono stato distrutto e attaccato per la mia etica ed educazione, ma mi dà un po’ di gioia perché sono stato attaccato da una persona che è stato squalificato per 3 anni per calcioscommesse”.

Il riferimento è a Renzo Ulivieri, presidente dell'Assoallenatori che in settimana aveva criticato l'allenatore: "Dichiarazioni gravi e inaccettabili. In particolare, ammettere di essere andato in panchina con un microfono per registrare i colloqui tra lui e il gruppo arbitrale, giustificando una scelta da lui definita difensiva, prefigura, anche come sola ipotesi, un'azione che mina alle fondamenta l'intero ssitema, in una sorta di tutti contro tutti".

