MOVIOLA - Braga-Lazio, Brooks non deve faticare: se la cava con un'ammonizione

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

MOVIOLA BRAGA-LAZIO | Sconfitta indolore quella di questa sera contro il Braga. La Lazio chiude la prima fase d'Europa League in vetta nonostante il risultato di questa sera. Dopo sei minuti arriva il gol di Horta e, nonostante un secondo tempo in cui la squadra di Baroni prova a conquistarsi il gol del pareggio, al triplice fischio il risultato è ancora sull'1-0. Gestione decisamente tranquilla per l'arbitro Brooks, che ammonisce solamente Mario Gila nel corso dei 90'. Ma andiamo a vedere nel dettaglio i principali episodi passibili di moviola:

PRIMO TEMPO

6’ Arriva il gol del vantaggio del Braga: Horta raccoglie l’ultimo passaggio e calcia basso sulla sinistra là dove Provedel non può arrivare. Nulla da segnalare, la rete è regolare.

19’ Intervento duro di Gigot: l’arbitro Brooks lo richiama per fallo, giustamente senza estrarre il cartellino giallo nei confronti del francese.

37’ Buona giocata di Pedro, che riesce a superare la linea difensiva del Braga e andare alla conclusione. La palla finisce fuori, ma il gioco era comunque fermo per posizione di off-side dello spagnolo.

45’ Comunicato l’extra-time: s giocherà per altri due minuti.

SECONDO TEMPO

57' Pedro - servito bene da Noslin - prova a inserirsi in area di rigore: non riesce ad andare alla conclusione, chiuso dai difensori avversari che lo sbilanciano. Lo spagnolo va a terra in area, ma non c’è rigore.

69’ Arriva il primo cartellino giallo della partita: l’arbitro lo sventola davanti a Mario Gila, che esce poco dopo al posto di Dia.

77’ Romagnoli interviene in modo irregolare su Moutinho: solo calcio di punizione in favore del Braga, con il difensore che non rimedia ammonizioni.

90’ Comunicato il tempo di recupero: si giocherà per altri quattro minuti.

90'+4' Martinez mette la palla in rete, ma l'arbitro non convalida per rete per posizione di fuorigioco: le immagini confermano la posizione.

