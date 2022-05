Muriqi, al Maiorca ha lasciato il segno: le parole del vice allenatore

Vedat Muriqi ha sorpreso tutti con la maglia del Maiorca. Ha raggiunto il club delle Baleari a gennaio dopo due stagioni deludenti con la maglia biancoceleste, aveva voglia di riscattarsi e c’è riuscito. Le sue prestazioni, condite da 5 gol e 3 assist, hanno convinto società e tifosi che ora stanno spingendo per cercare di trattenerlo. Il kosovaro si è trasferito in Spagna con la formula del prestito oneroso con diritto di riscatto, fissato a 12 milioni. La dirigenza spagnola e quella biancoceleste sono in contatto per cercare di trovare un accordo, non resta dunque che aspettare per capire come si evolverà la vicenda. Nel frattempo, stando a quanto riportato da Ultima Hora, a confermare quanto Muriqi sia prezioso per la squadra ci ha pensato il vice del tecnico Aguirre. Queste le parole di Toni Amor: “Se mi ha sorpreso? È spettacolare e professionale. Ha un carattere favoloso, è molto positivo e interpreta molto bene il gioco. Ci ha dato molto, si è impegnato al duecento per cento ed è molto autocritico. Dopo la partita con il Rayo sentiva che avrebbe potuto fare di più nell'azione in cui hanno segnato contro di noi ed è venuto a dircelo appena finita la partita. È un perfezionista”. Infine, sul futuro ha aggiunto: “Se vale 12 milioni? Non so se sia il suo prezzo o meno, spetta al club sapere fino a che punto può spingersi. So che si sta facendo di tutto per tenerlo e che ci stanno provando davvero”.

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOME PAGE

Lazio-Acerbi, in ballo il futuro: la cessione resta probabile

Lazio, l’agente di Immobile è una furia: “Trattato in modo vergognoso”