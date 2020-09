Muriqi, Koc (presidente Fenerbahce): "Brillerai anche alla Lazio" - VIDEO

CALCIOMERCATO LAZIO - Vedat Muriqi è pronto per la sua nuova avventura alla Lazio. Dopo una lunga trattativa, finalmente è arrivata l'ufficialità e il Pirata sarà il nuovo centravanti biancoceleste. Il kosovaro è tornato a Istanbul per completare le ultime pratiche burocratiche poi si metterà a disposizione di Inzaghi e prenderà confidenza con i nuovi compagni. Prima di lasciare, però, la punta ha salutato il Fenerbahce con un video che lo vede in compagnia dell'ex compagno Emre e del presidente Ali Koc. Un video caricato sui canali ufficiali del club in cui Muriqi ricorda la sua avventura con i canarini gialli e in cui firma per l'ultima volta la maglia con il 94 sulle spalle. Il primo a prendere la parola è stato il patron che ha ringraziato il giocatore e gli ha augurato il meglio per il futuro: "Preghiamo che la prossima stagione scorra via senza problemi sia per il calcio turco che per la nostra comunità, che le partite scorrano senza intoppi e che si possa concludere il campionato. Siamo un po' amareggiati che proprio all'inizio il nostro fratello Vedat ci lasci. Anche se è qui da un solo anno, ci è piaciuto tanto, ha dato tutto e i tifosi lo hanno amato moltissimo. Ha fatto tutto il possibile per il Fenerbahce. Sarà molto difficile sostituire Vedat. Lui continuerà a brillare in Italia nella prossima stagione, come ha sempre fatto. Possa Dio essere al suo fianco e aiutarlo. A nome della comunità del Fenerbahce lo ringrazio di tutto".

MURIQI ED EMRE - Visibilmente emozionato, con Istanbul alle spalle, l'attaccante ha preso la parola: "Grazie mille per avermi dato la possibilità di indossare la divisa di questo club, per avermi concesso questo privilegio, per me è stato un onore. Sto intraprendendo una nuova avventura e sono sicuro di poter contare sul vostro sostegno. Vi amo moltissimo, ci vediamo". Anche Emre Belozoglu, ex Inter, ha detto di essere molto dispiaciuto dell'addio del calciatore e ha aggiunto: "Mi è piaciuto giocare con te, ti ammiro come giocatore e come persona. Credo che le separazioni facciano parte in qualche modo di tutti i rapporti d'amore. Nonostante le distanze, i cuori rimangono vicini. Questa sarà sempre casa tua".