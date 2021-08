Napoli, De Laurentiis non si nasconde: "Mercato? Ci sono innumerevoli problemi"

Nel corso del convegno "La Banca di comunità: la BBC al servizio delle famiglie e delle piccole imprese", Aurelio De Laurentiis ha parlato anche del mercato del Napoli. Il numero uno del club azzurro non ha nascosto le difficoltà del momento, con tutta probabilità legate anche al futuro di Lorenzo Insigne. Il presidente ha spiegato: "Scusatemi ma devo raggiungere Spalletti perché io domani ritorno a Roma e dobbiamo parlare di innumerevoli problemi. Il mercato è aperto sia in uscita che in entrata. Abbiamo pochi giorni. Chi c'è c'è e chi non c'è non c'è e a settembre si parte fino alla fine".

