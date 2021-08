Orsi: "Lazio ancora incompleta per l'epoca di Sarri con la difesa a quattro"

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Fernando Orsi ha parlato anche della possibilità che Joaquin Correa approdi all'Inter, alla corte di Simone Inzaghi. L'ex portiere ha spiegato: "Può essere una buona soluzione ma hai Lautaro Martinez che ha sempre fatto la seconda punta dietro Lukaku. Correa così è un'alternativa quando manca Lautaro, ma la società ha altri giocatori, come Sanchez. Da capire se hanno voglia di spendere 30 milioni per Correa senza riuscire a mandare via i vari Vidal e quelli che hanno contratti mostruosi. Sicuramente è un pallino di Inzaghi, sa benissimo cosa può dargli ma non so se sia facile andarlo a prendere".

CAMBIO DI PASSO - Poi, sulla Lazio: "Ora comincia un'epoca di difesa a quattro, la squadra mi sembra ancora incompleta. Mancano esterni, uno a sinistra o a destra e un vice-Leiva o un titolare al suo posto. Forse pure un difensore centrale... La rosa va ancora fatta, dare un giudizio ora è prematuro. Sarri è un valore aggiunto ma deve poter lavorare con giocatori adatti".

LA SCELTA DI INZAGHI - Infine, sulla decisione di Inzaghi di lasciare la Lazio per sposare la causa nerazzurra: "Allena la squadra campione d'Italia, farà la Champions, è in un club che ha una storia fatta di trofei e soddisfazioni. Neanche lui se l'aspettava cinque anni fa, quando era in Primavera. Un progresso professionale meraviglioso, ora sta a lui capire se può allenare grandi squadre. Io sono convinto di sì, che sia il tecnico adatto per questa Inter. Fa giocare bene le sue squadre, è un 3-5-2 diverso da quello di Conte, più di manovra. Per me è una scelta azzeccata dell'Inter".

