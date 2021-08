Lazio, i brasiliani al completo sui social: "Lavorando duramente" - FOTO

In attesa dell'inizio del campionato, in quel di Formello prosegue la preparazione. E dopo aver fatto ritorno in Italia dopo l'amichevole contro il Twente dello scorso sabato, la squadra si è ritrovata nel proprio "fortino" per una nuova seduta d'allenamento. A sessione di lavoro terminata, i brasiliani si sono scattati una foto insieme: Lucas Leiva, Felipe Anderson e Luiz Felipe. "Lavorando duramente", si aggiunge nella stessa "story" condivisa su Instagram.

