Lazio, ripresa dei lavori a Formello: Fares in gruppo, Luis Alberto ok

La Lazio è tornata ad allenarsi dopo i due giorni di riposo concessi da mister Sarri. La seduta, svolta sotto lo sguardo di un'ospite d'eccezione come Alessandro Nesta, è iniziata con i consueti esercizi di riscaldamento. Fares regolarmente aggregato al gruppo, così come Luis Alberto e Akpa Akpro che hanno risolto i relativi problemi fisici (affaticamento muscolare per lo spagnolo, botta contro il Twente per il franco-ivoriano). Non si è visto invece Cataldi, anche lui reduce da un affaticamento muscolare. All'attività iniziale è seguita la parte atletica sul campo centrale, mentre Acerbi, Immobile e Correa (che hanno saltato il ritiro di Auronzo) si sono staccati per lavorare in modo differenziato. Alla fine partitella a campo ridotto.

