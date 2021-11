Napoli, ecco la maglia in onore di Maradona per il match con la Lazio - FT

Le lancette corrono verso le 20:45, orario del fischio d'inizio della partita tra Napoli e Lazio. Poco prima del via il club di casa renderà omaggio a Diego Armando Maradona (da poco c'è stato l'anniversario della morte dell'argentino). La squadra di Spalletti, come fatto per le gare contro Verona e Inter, giocherà con una maglia speciale. Il design è lo stesso a quelle usate in precedenza, volto del Pibe de Oro stilizzato sovrapposto a un'impronta digitale, cambia il colore: arriva l'azzurro che si aggiunge alle altre due varianti (bianca e blu navy).