Napoli, furto a casa Kvaratskhelia: cosa hanno rubato i ladri

Brutta disavventura per il talento georgiano del Napoli Khvicha Kvaratskhelia che ha subito un furto nella sua abitazione di Cuma in provincia di Napoli. I ladri si sono impossessati della sua automobile, una Mini Countryman. Il calciatore nonostante fosse in casa non si è accorto di nulla e fortunatamente non ha subito aggressioni. Successivamente quando si è reso conto dell'accaduto ha sporto denuncia al commissariato di Pozzuoli. Una volta espletata la pratica il giocatore si è recato comunque a Castel Volturno per partecipare all'allenamento della squadra.