Napoli, Ghoulam fermato dalla febbre. Lavoro personalizzato per Koulibaly

Niente riposo per il Napoli di Gattuso, che dopo la sconfitta interna di ieri contro l'Inter è già in campo quest'oggi per preparare la sfida dell'Olimpico contro la Lazio, in programma sabato alle 18. Il tempo stringe, quindi bisognerà valutare in fretta anche gli infortunati. Continua le terapie Maksimovic, Koulibaly si è dedicato a un lavoro personalizzato. Fuori Ghoulam, colpito da un attacco influenzale. Nella seduta odierna lavoro di scarico per chi ha giocato contro l'Inter, il resto della rosa ha svolto delle esercitazioni sul possesso palla.

