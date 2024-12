Napoli, l'inizio di Conte supera quello di Sarri: il dato

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Federico De Luca

Il Napoli vince a Genova e rimane in scia dell'Atalanta capolista. L'inizio di stagione dei partenopei, al netto di alcune critiche rivolte al piano di gioco, si può definire positivo. C'è anche un dato che lo conferma. Come riporta Il Mattino, il Napoli ha raccolto 38 punti conquistati nelle prime 17 giornate di Serie A, frutto di 12 vittorie, 2 pareggi e 3 sole sconfitte. Numeri che portano il tecnico Antonio Conte, al primo anno sulla panchina degli azzurri, a superare Luciano Spalletti e Maurizio Sarri. Infatti, nessuno dei due era riuscito a fare così bene come lui in questa stagione di esordio.