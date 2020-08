Napoli - Lazio, le scuse del fisioterapista biancoceleste: "Comportamento inopportuno"

Nel corso della sfida tra Lazio e Napoli, c'è stato un confronto acceso tra le due panchine in seguito a un fallo di Manolas su Correa. Oltre ai due allenatori, è stato coinvolto nel diverbio Alex Maggi, fisioterapista biancoceleste. All'indomani dalla sfida, quest'ultimo ha diramato una nota in cui si scusa per il proprio comportamento: "Nei miei tanti anni di professione, non mi era mai capitano di offendere nessuno. Oltre ad essere un padre di famiglia, sono una persona rispettosa e la mia storia professionale lo racconta. Ieri sera, in occasione della gara contro il Napoli, mi sono lasciato andare ad un comportamento inopportuno e di questo me ne scuso profondamente con tutti e in particolare con il mister Rino Gattuso".

