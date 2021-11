Napoli - Lazio, pioggia di fischi per Sarri da parte dei tifosi azzurri

Pochi minuti al fischio d'inizio del match dello stadio Maradona tra Napoli e Lazio e accoglienza non certo calorosa per Maurizio Sarri. Durante la lettura delle formazioni infatti quando lo speaker ha annunciato il nome del tecnico toscano, ed ex allenatore dei partenopei, i tifosi presenti lo hanno subissato di fischi. Insomma nonostante quanto fatto da Sarri negli anni sulla panchina azzurra i supporter non hanno mai accettato il suo addio.