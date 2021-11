Napoli - Lazio, Spalletti favorito ma le reti non mancheranno: le quote del match

Ancora qualche ora d'attesa e poi arriverà il fischio dell'arbitro Orsato che darà il via a Napoli - Lazio, big match della quattordicesima giornata di Serie A. Entrambe le squadre sono reduci da sconfitte in campionato: la formazione di Sarri è uscita con zero punti dal match contro la Juventus, mentre per quella di Spalletti è arrivato il primo KO stagionale nella sfida con l'Inter. Sia Napoli che Lazio, poi, sono scese in campo per gare d'Europa League: i primo contro lo Spartak Mosca, i secondi contro la Lokomotiv Mosca. Ma se i biancocelesti ne sono usciti indenni, e vittoriosi, non si può dir lo stesso per i partenopei, che hanno subito la doppietta di Sobolev andando in gol solamente in un'occasione con Elmas.

CHE GARA SARÀ - Gli esperti si attendono una gara equilibrata, ma momenti di forma e precedenti fanno pendere l'ago della bilancia sul Napoli. A definire la situazione, qualche statistica. Gli azzurri, ad esempio, non perdono in casa dal gennaio scorso contro lo Spezia. E dall'altra parte, la squadra di Sarri ha ottenuto un solo successo nelle ultime dieci trasferte di Serie A, subendo sempre gol. In casa Napoli, la sconfitta con l'Inter è stato un boccone amaro da digerire, ma ha cambiato poco o nulla del percorso fin qui fatto. Nonostante i tre gol subiti nell'ultimo turno, quella di Spalletti rimane la migliore difesa del campionato con sole sette reti al passivo. La Lazio, ad esempio, ne ha incassate il triplo (21).

Non è complicato, dando un'occhiata a questi numeri, comprendere chi sia la favorita dei bookie per la vittoria finale: la vittoria della squadra di casa vale 1.87, la soglia dell'X è stata fissata intorno al 3.80, mentre altissima la quota del successo biancoceleste: 4.05 su Betclic, 4.20 su WilliamHill, 4.25 su Goldbet. Tuttavia, al calo di rendimento in casa Napoli, confermato dai risultati, si sono aggiunte le assenze importantissime di Osimhen e Anguissa. Le risorse per sostituirli non mancano, ma l'apporto alla squadra potrebbe esser diverso. Per questo, il segno consigliato appare il Goal: gli scommettitori puntano forte su una gara scoppiettante, con reti da entrambi le parti e dall'esito imprevedibile. Interessanti le quote relative ai marcatori: un gol di Immobile nell'arco dei 90' vale 3.00 per Sisal, uno di Mertens, che dovrebbe partire dalla panchina, 2.50. L'ipotesi che sia uno di loro due a esser primo marcatore del match, invece, è quotata rispettivamente a 8.00 e 6.25.

