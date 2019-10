Napoli, Mertens cuore d'oro: "Di notte regala le pizze ai senzatetto"

Una storia lunga ormai 6 anni. Dries Mertens al Napoli ha trovato la sua dimensione. Vicino a diventare il miglior marcatore di tutti i tempi della storia dei partenopei, si è fatto apprezzare sul campo ma anche al di fuori del rettangolo verde. In una recente intervista il folletto belga aveva dichiarato: "Quando torno a casa se gioco male la vecchietta al piano di sopra mi schiaffeggia". Il Mattino, incuriosito dalla vicenda, ha intercettato la signora in questione che su Mertens ha rivelato: "La notte a volte rientra a casa tardi. Pensavo che si desse alla bella vita, poi invece ho scoperto che andava a comprare le pizze per regalarle ai senzatetto".

