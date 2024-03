Napoli, niente patch anti-razzismo contro l'Atalanta: la situazione

Fonte: Tuttomercatoweb.com

Nella giornata odierna in casa Napoli è stato tempo di presentazione della quinta e ultima maglia per la stagione 2023/24. All'evento non erano presenti Aurelio De Laurentiis né altri calciatori, eccezion fatta per alcuni esponenti dell'area marketing, tra cui la figlia del presidente Valentina De Laurentiis e Tommaso Bianchini, Chief Revenue Office della società partenopea. Durante la presentazione a quest'ultimo è stato chiesto un commento in merito alla vicenda che ha scaldato gli ultimi giorni, ossia il presunto insulto razzista di Francesco Acerbi nei confronti di Juan Jesus in Inter-Napoli per il quale ieri è arrivata una sentenza di assoluzione per il difensore nerazzurro, e il dirigente del Napoli si è espresso così:

"Quando si parla di Rinascimento napoletano il valore dell'inclusività è al centro. Lo sport ha il dovere di educare i giovani e non solo. Ed è nostro dovere fare attività per evitare che accadano episodi spiacevoli. Juan Jesus che racconta il razzismo ad un altro giovane calciatore è una delle tante iniziative. Ora andremo avanti a combattere il razzismo coi nostri mezzi e lanciando dei messaggi giusti per i nostri giovani". Bianchini ha annunciato anche che nel match di sabato contro l'Atalanta la formazione di Francesco Calzona non indosserà la patch anti-razzismo, iniziativa della Lega Serie A, confermando la posizione del club sulla vicenda (già espressa ieri in un comunicato ufficiale): "Il Napoli ha già comunicato che farà iniziative in autonomia e non per interposta persona. La risposta è no, non la indosseremo, andremo avanti da soli".