Napoli, un nuovo positivo in squadra: l’annuncio del club

Il Covid non da tregua e sta piegando la Serie A, aumentano i casi tra i club e questa volta ad annunciare la positività di un calciatore è il Napoli. Si tratta di Kevin Malcuit, salgono così a quattro i casi nel club partenopeo. A darne comunicazione è stata la società tramite i canali ufficiali: “In seguito ai controlli per fine quarantena, Petagna è risultato negativo al Covid-19. Malcuit, mai entrato in contatto con il gruppo squadra, è invece risultato positivo al tampone molecolare, è asintomatico, e osserverà il periodo di isolamento presso il proprio domicilio”

