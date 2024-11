Nations League | Italia, contro il Belgio basterà un pareggio: ma Spalletti...

TUTTOmercatoWEB.com

Domani a Bruxelles si gioca la quinta giornata del girone di Nations League, con gli Azzurri che sono ad un passo dalla qualificazione. Gli uomini di Spalletti, dopo aver ottenuto tre vittorie e un pareggio nelle prime quattro partite, sfidano il Belgio con l'obiettivo di continuare a fare bene. Un punto basterà all'Italia per blindare la qualificazione ai quarti di finale di Nations League, ma il C.T azzurro non vuole lasciare punti per strada e spera in una vittoria. L'ex tecnico del Napoli spera che, soprattutto a livello di gioco, si dia continuità alle belle prestazioni offerte contro Francia, Israele e Belgio per l'appunto.