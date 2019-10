Nazionale, 4-3-3 incorona l'Italia e Acerbi: ecco perché

"Siam pronti alla morte, l'Italia chiamò". L'inno di Mameli cantato sabato da oltre 60mila spettatori all'Olimpico ha emozionato e impreziosito la gara dell'Italia contro la Grecia. L'attaccamento con cui la selezione di Roberto Mancini ha cantato non è passata inosservata, soprattutto sui social. Il noto portale 4-3-3 ha deciso così di incoronare gli Azzurri con una fotogallery pubblicata su tutti i social. Nei dieci scatti ci sono le immagini del recente passato delle Nazionali maschile, femminile e Under21 e del loro modo di cantare l'inno del proprio paese a squarciagola. Un modo per caricarsi e per urlare a tutti il proprio orgoglio di essere italiani. Nell'immagine di copertina scelta c'è anche il nostro Francesco Acerbi che fiero intona le note in compagnia di Chiesa e Barella. La didascalia che accompagna la gallery non ha bisogno di spiegazioni: "Nessuno canta gli inni come gli italiani".

