Nazionale, Apolloni: "Italia tra le prime quattro. Difesa? Acerbi uno di affidamento"

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Luigi Apolloni ha parlato della Nazionale e di alcuni giocatori in particolare: "Visto l'andamento l'Italia la metterei tra le prime quattro dei prossimi Europei. Mancini ha fatto un lavoro straordinario, ricostruendo la passione dei tifosi per la Nazionale grazie ai risultati e al modo in cui li ha ottenuti".

I CENTRAVANTI - "Su Francia e Inghilterra siamo indietro sull'aspetto dell'esperienza internazionale. Però è anche vero che oltre al nove è importante avere una squadra che lo supporti: l'Italia può sfruttare le sue qualità col palleggio e i fraseggi".

LA DIFESA - "Carenza di giovani difensori? Però c'è Bastoni, che ho visto giocare con l'Inter ed ha avuto una crescita notevole. La forza dell'Italia sono sempre stati i difensori ma il calcio si è evoluto e ha portato nuovi concetti, anche tra i difensori. Si punta più sul costruire che sul distruggere, però ci vuole tempo... Un altro di affidamento che abbiamo è Acerbi, chi può venire fuori è anche Rugani. I giocatori ci sono, il fatto è anche che di italiani ce ne sono sempre meno nelle nostre squadre. Si dovrebbe dare loro maggiori opportunità di crescita, in maniera genuina".

