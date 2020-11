Nazionale, la Figc fa chiarezza: "Dieci giocatori non partiranno per il ritiro"

Sono giorni ricchi di confusione quelli che precedono la partenza dei vari calciatori della Serie A chiamati dalla Nazionale Italiana. Nel pomeriggio è uscita infatti la notizia secondo la quale alcuni calciatori sarebbero stati fermati dalle rispettive Asl. La Figc, tramite un comunicato, ha reso noti i nomi di chi è in partenza, di chi si unirà successivamente e anche di chi è in isolamento fiduciario: "Comincia a comporsi il gruppo della Nazionale chiamato ad affrontare i prossimi tre match: l’amichevole Italia-Estonia mercoledì 11 novembre allo stadio ‘Artemio Franchi’ di Firenze e le ultime due sfide di UEFA NATIONS LEAGUE, Italia-Polonia domenica 15 allo ‘Stadio Città del Tricolore’ di Reggio Emilia e infine Bosnia Erzegovina-Italia mercoledì 18 allo ‘Stadio Grbavica’ di Sarajevo (tutte in diretta su Rai 1, kick off alle 20.45). Rispetto al gruppo di 41 convocati, infatti, 18 calciatori sono in arrivo in queste ore al Centro Tecnico federale di Coverciano: Belotti, Bernardeschi, Calabria, Cragno, Criscito, Di Lorenzo, El Shaarawy, Emerson, Gagliardini, Grifo, Lasagna, Orsolini, Pellegri, Luca Pellegrini, Pessina, Sirigu, Soriano e Tonali. E’ stato invece estromesso dalla lista dei convocati Ogbonna, infortunatosi ieri. Da valutare Romagnoli dopo l’indisponibilità prima di Milan-Verona. Previsto per martedì sera l’arrivo di un altro gruppo di 8 calciatori, ai quali il Ct già in fase di convocazione aveva concesso 48 ore in più: Bonucci, Chiesa, Donnarumma, Florenzi, Insigne, Jorginho, Kean e Meret. Con loro, è previsto l’arrivo dei tre calciatori del Sassuolo (Berardi, Caputo e Locatelli), per i quali l’isolamento fiduciario dovrebbe completarsi appunto martedì. Restano tutt’ora in isolamento fiduciario infine i seguenti calciatori (10): Acerbi, Barella, Biraghi, Castrovilli, Cristante, D’Ambrosio, Immobile, Mancini, Lorenzo Pellegrini, Spinazzola (tra l’altro uscito per infortunio in Genoa-Roma)".

