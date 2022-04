Nazionale Non Profit, il nuovo ct è un ex Lazio: di chi si tratta

TUTTOmercatoWEB.com

È iniziata una nuova esperienza per Alberto Zaccheroni. Dopo varie esperienze su panchine italiane come quella di Lazio e Milan, tra le altre, e all’estero come ct del Giappone e degli Emirati Arabi Uniti, il tecnico è stato scelto per guidare la Nazionale Italiana Non Profit. È entusiasta di questo nuovo incarico, lo testimoniano le sue parole: “Sono lusingato di far parte della Nazionale Italiana Non Profit a cui mi dedicherò con cuore e passione. Sono felice di dare il mio contributo per fare del bene". Farà il suo esordio il 23 giugno nel match in programma ad Ascoli Piceno, a questo ne seguiranno altri due: uno a Malta e l’ultimo a Bari, rispettivamente a settembre e dicembre. Il ricavato di questi eventi sarà devoluto interamente alla realizzazione di un centro terapeutico, ricreativo – scolastico – sportivo, dedicato ai bambini autistici. Il progetto, "WeAut", nasce da un’idea della Nazionale Azzurri e avrà sede nella provincia della Capitale.

