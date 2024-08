Nesta: "Se tratto bene le persone è merito di Eriksson, spero che..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Il Monza ospiterà il Genoa nella seconda giornata di Serie A e alla vigilia della sfida, in calendario sabato alle 20:45, in conferenza stampa è intervenuto Alessandro Nesta per presentarla. Nel corso dell'intervista, il tecnico ha parlato anche di Eriksson che proprio nei giorni scorsi ha lasciato un messaggio d'addio. Queste le considerazioni dell'ex giocatore biancoceleste: "L'ho visto due mesi fa, nella terzultima di campionato a Genova dove c'era lui. È una persona importante per me, mi ha dato tantissimo: se io oggi tratto bene le persone me l'ha insegnato lui. Spero che la gente mi ricorderà come una brava persona, è una persona speciale, troppo buona".

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOME PAGE