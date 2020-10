Nuovo Dpcm: si va verso stadi e palazzetti chiusi al pubblico

Potrebbe essere già finita l'era dei tifosi allo stadio. Il Governo infatti ha intenzione di adottare misure sempre più stringenti per combattere il coronavirus che dilaga in Italia ogni giorno di più. Le partite allo stadio, così come nei palazzetti, non avranno quindi neanche quel numero limite di 1.000 persone. “Sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato; restano consentiti gli eventi e le competizioni sportive, nonché le sedute di allenamento degli atleti agonisti, riguardanti gli sport individuali e di squadra – riconosciuti dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal Comitato italiano paralimpico (CIP) e dalle rispettive federazioni sportive nazionali, ovvero organizzati da organismi sportivi internazionali – all’interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, ovvero all’aperto senza la presenza di pubblico, nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive Federazioni sportive nazionali“, questo è qaunto si legge nella bozza del nuovo Dpcm del Governo.

