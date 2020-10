Lazio - Bologna, Reina: "Il Borussia è passato, conta solo stasera"

A ridosso del fischio d'inizio di Lazio - Bologna, l'esordiente Pepe Reina è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Channel. Le sue parole: "In panchina si soffre più che in campo perché non c’è la possibilità di aiutare direttamente la squadra. Voglio dare il mio contributo, sono pronto già da questa sera con la testa giusta. Siamo reduci da due partite ogni tre giorni, ora dobbiamo pensare solo al Bologna. Dobbiamo mostrare il carattere e la grinta messa in campo martedì. Le grandi squadre sono sempre sul pezzo: la partita prima è passata, conta solo la partita che sei chiamato a disputare".

Il portiere ha parlato anche ai microfoni di Dazn: "Mi sento bene, ho tantissima voglia, quando stai in panchina soffri un po' di più. Oggi finalmente mi tocca e spero di dare il mio contributo".

Pubblicato il 24-10-2020 alle 20.08