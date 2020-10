Lazio - Bologna, Patric non al meglio: cure alla coscia nel riscaldamento

Durante il riscaldamento pre partita di Lazio-Bologna sui monitor dell'Olimpico sono state trasmesse le immagini di un Patric non al meglio. Il centrale spagnolo, che è stato inserito nell'undici titolare da Inzaghi, è stato soccorso dallo staff sanitario: ghiaccio spray e stretching per scongiurare il rischio forfait. Vavro e Luiz Felipe gli altri difensori a disposizione del tecnico come soluzioni a partita in corso.