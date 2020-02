Oddi: "Premio Scudetto giusto, la Lazio è la squadra più forte del campionato"

Dopo aver steso la Spal, la Lazio ha messo nel mirino il Verona. Ai microfoni di Radiosei ha parlato Giancarlo Oddi: "Giusto il premio Scudetto, la Lazio ora è la squadra più forte del campionato. Non si può prevedere quello che succederà da qui alla fine del campionato, ma la facilità con cui ha battuto la Spal dice tante cose. Il derby è stato un caso isolato, la Roma ha messo sotto la Lazio e poi ha preso 4 gol con il Sassuolo. Nella stracittadina i biancocelesti hanno lottato per non perdere e ci è riuscita".

