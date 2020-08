Oddo, dopo l'addio al Perugia vicinissimo alla panchina del Pescara

Non è finita nel migliore dei modi l'avventura di Massimo Oddo sulla panchina del Perugia retrocesso in Serie C. L'ex calciatore però potrebbe tornare presto in panchina in Serie B. Sembra infatti che il Pescara abbia scelto proprio lui per la prossima stagione, il suo profilo sembra quello che convince maggiormente il presidente Sebastiani. Già oggi potrebbe esserci la fumata bianca.

