Operazione Nostalgia, tutto pronto: quanti campioni sul prato del Manuzzi

Cesena è pronta ad ospitare la serata evento "Operazione Nostalgia". Il match Operazione Nostalgia Stars vs LaLiga Legends avrà una copertura internazionale grazie alla diretta di Dazn. Gli spettatori da tutto il mondo potranno tornare a vedere i colpi di alcune leggende del calcio come Alessandro Del Piero, Fernando Hierro, Edgar Davids, Fernando Morientes, Aldair, Serginho, Gaizka Mendieta, Recoba, Gianluca Zambrotta e tanti altri. Un evento che vedrà coinvolti ben 7 campioni del mondo. Alle 16.30 apriranno i botteghini dello stadio, alle 17 si apriranno i cancelli per dare la possibilità ai tifosi si incontrare i loro idoli. Poi alle 20 ci sarà il calcio di inizio della partita. L’evento è patrocinato dal Comune di Cesena e dall’Associazione Italiana Calciatori.“

LE DUE FORMAZIONI

Operazione Nostalgia Stars: Del Piero, Davids, Fiore, Recoba, Chevanton, Hubner, Agostini, Frey, Sebastiano Rossi, Aldair, Serginho, Colonnese, Terlizzi, Zaccardo, Fuser, Bressan, Tommasi, Marcolin, B. Carbone, Viali, Colonnello, Valtolina, Ballotta, Altomare.

LaLiga Legends: Morientes, Hierro, Mendieta, Mijatovic, Zambrotta, Julio Baptista, Luis Garcia, Karembeu, Edmilson, Marcos Senna, Fernando Sanz, Capdevila, Albelda, Amavisca, Cesar, Ruben De La Red, Francesco Coco, Contreras, Ivan Campo.