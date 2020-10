Ordine: "La Lazio mi ha sorpreso, ora serve il salto di qualità"

Ai microfoni di Radiosei, Franco Ordine ha parlato della grande prestazione della Lazio con il Borussia Dortmund: "Mi ha sopreso la scioltezza recuperata della Lazio. Di conseguenza sono arrivate sicurezza e precisione. E' la dimostrazione pratica di come la Champions possa e debba asciugare energie nella partita precedente e non in quella successiva. Il pensiero del Borussia probabilmente ha condizionato la Lazio a Genova. Il problema è di tenuta complessiva, è qui che la Lazio deve fare un salto di qualità. Affrontare una stagione in cui non puoi mai permetterti di sbagliare impone costanza e mentalità. Prime quattro del campionato? Napoli, Inter, Juventus e Atalanta".

FORMELLO - Lazio, segnali positivi da Escalante e Lazzari

Lazio, Patric dal cuore grande: regala la maglietta ad un ricoverato - FOTO

