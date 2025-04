Orsi: "Lazio, che impresa! È merito di Baroni. E Mandas è il futuro..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Stefano Principi

La Lazio ha sbancato il Gewiss Stadium. Decisivo il gol di Isaksen: Atalanta battuta 0-1. I biancocelesti con questa vittoria rimangono fortemente attaccati alla corsa per la qualificazione in Champions League. Ai microfoni di Radio Radio l'ex portiere Fernando Orsi ha commentato la prestazione della squadra di Baroni, soffermandosi anche su alcuni singoli tra cui Mandas. Di seguito le sue parole.

“Secondo me la Lazio ha compiuto l’impresa della giornata. È stata poco considerata, poco illuminata dai riflettori, perché è vero che giocava contro l’Atalanta, che sembra in calo, ma l’Atalanta veniva da una vittoria contro la Juventus. È vero, non vinceva in casa da un po’, ma resta sempre una squadra temibile. La Lazio, che sembrava una squadra spenta, ha invece trovato nuova vita grazie a Baroni. Devo dire che la vittoria di ieri è merito suo: per come ha interpretato la partita, per le scelte che ha fatto. E alla fine ha avuto ragione, e meritatamente".

"Anche se l’Atalanta ha fatto vedere delle buone cose, devo dire una cosa: se fossi un allenatore e prendo un gol da un rinvio del portiere, un po’ mi arrabbierei con i miei difensori, devo essere sincero. Però, che ci vuoi fare? Succede, anche questo fa parte del gioco. Le scelte di Baroni si sono rivelate giuste".

"Mandas ha fatto una buona partita. Non ha fatto interventi clamorosi, ma ha mostrato personalità, presenza, soprattutto nelle uscite alte. Devo dire che non mi ha sorpreso, ma ha confermato quello che penso: secondo me sarà il portiere del futuro della Lazio. Ora non so se giocherà sempre da qui alla fine, ma, a essere onesto, qualche dubbio mi sta venendo. Non sono così convinto che a Bodo giocherà Provedel. È solo una mia sensazione, soprattutto dopo la partita di ieri. Poi è entrato anche Belayane, e ha fatto benissimo in mezzo al campo. Davvero bravo. Ha dato un’impronta diversa alla partita“.