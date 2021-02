Pablo Aimar: "Bielsa? Un influencer che lascia il segno"

Pablo Aimar ha parlato in un'intervista esclusiva a The Coaches Voice concentrandosi su due allenatori che sono stati fondamentali per la sua carriera. Ecco le parole dell'ex calciatore di River Plate e Valencia: "Bielsa e Pékerman sono due influencer, perché influenzano le persone, lasciano un segno e questa è una qualità enorme. Quando Bielsa è arrivato alla mia partita di addio è stato qualcosa di incredibile. Pékerman mi ha instillato il buon senso, la capacità di essere paziente".

Delio Rossi: “I calciatori sono delle imprese individuali, la società fa la differenza”

Lazio, da Leiva a Luiz Felipe: i messaggi di auguri per Acerbi - FOTO

TORNA ALLA HOMEPAGE