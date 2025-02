PAGELLE Inter-Lazio: Isaksen ci prova, Tchaouna sparisce presto. Gigot irruente

Fonte: Carlo Roscito - Lalaziosiamonoi.it

MANDAS 6: Seconda di fila come preventivato, poi si vedrà. Dal clean-sheet di Venezia al siluro al volo di Arnautovic: rimane fermo, non tenta il tuffo, forse non sarebbe arrivato lo stesso, è anche un po' coperto da De Vrij al momento del tiro. Poco preciso coi piedi. Calhanoglu incrocia e lo spiazza dal dischetto.

LAZZARI 5,5: Vince il ballottaggio a destra, è la prima vera gara dal rientro dall’infortunio. Spinge dimostrando di aver recuperato pienamente la condizione, spesso esagera portandola senza cercare lo scarico veloce per i compagni. Sui cross manca la precisione richiesta.

GIGOT 5,5: Si guadagna la chance nell’impegno di Coppa. Aggressivo come da abitudine, morde Taremi e Arnautovic: i due si scambiano di posizione, lui non modifica il trattamento. L’austriaco colpisce da fuori senza che si possa fare nulla per evitare l’eurogol. Non ha senso, invece, il calcione a Correa che costa il rigore del raddoppio.

ROMAGNOLI 6,5: Scelto a sorpresa al posto dello spagnolo, si dividono la partita dandosi il cinque all'intervallo. Un tempo in controllo, purtroppo con la Lazio che chiude sotto solo per una prodezza avversaria.

Dal 46' GILA 6: Staffetta programmata con Romagnoli. Posizionato bene sul servizio all'ìndietro di Taremi, evita che arrivi un interista per calciare a porta vuota.

PELLEGRINI 5,5: Benritrovato. Sfrutta il regolamento di Coppa Italia per ritrovare una chance e provare a convincere Baroni a un possibile switch nella lista del campionato. Una buona chiusura immediata, diventa tutto più complicato con l'ingresso di Dumfries.

Dal 61' TAVARES 6: Entra in un momento difficile, la Lazio non sembra più avere le energie per rimontare.

GUENDOUZI 6: Baroni non ci rinuncia nemmeno oggi, la prestazione del primo tempo - al netto del risultato - dimostra il motivo per cui è complicato tenerlo fuori. Al 75' si fa saltare troppo facilmente dalla finta di Correa. Gigot completa la disattenzione facendo fallo.

ROVELLA 6: Gioca con il radar cattura-palloni, quanto è mancato nell’ultima giornata si capisce a San Siro nel giro di un quarto d’ora. Imprescindibile, quel tandem con Guendouzi è il segreto dichiarato della Lazio. Dopo l'intervallo l'Inter cresce e diminuisce pure il filtro.

ISAKSEN 6,5: Diagonale toccato da Martinez, il portiere ci arriva con la punta delle dita, aveva concluso bene incrociando il mancino. Conferma i passi avanti, personalità sbloccata, non ha più paura di prendere l’iniziativa. Intuisce l'errore di Pavard, ma cestina il regalo con un passaggio sballato. A prescindere, il più pericoloso.

Dal 78' IBRAHIMOVIC sv

DIA 5,5: Confermato trequartista, viene fermato da Bisseck in apertura, forse poteva gestire meglio il filtrante di Zaccagni. Si muove su tutto il fronte, si sobbarca un lavorone, a maggior ragione visto lo stop di Castellanos.

ZACCAGNI 6: Subito in palla, confeziona l’assist fotocopia per Dia, l’aveva rimesso in porta come sabato al Penzo. Punta l’uomo, si accentra, suggerisce con intelligenza. Martinez blocca la sua girata di destro, il pallone era spuntato all'improvviso.

Dal 61' PEDRO 6: Colpisce una traversa con un tiro deviato.

TCHAOUNA 5: Occasione da centravanti, Baroni le tenta tutte per capire la soluzione migliore per la sostituzione del Taty. Promette bene all’inizio, almeno per i movimenti fatti e gli spazi creati. Poi non mantiene e sbaglia qualche appoggio di troppo.

Dal 61' NOSLIN 5,5: Mezz'ora di poco o nulla. Più nulla che poco.

ALL. BARONI 6: Avrebbe meritato di più, all’intervallo lo svantaggio è totalmente ingiusto per quanto prodotto. Paga la differenza nelle giocate offensive, Arnautovic pesca il jolly, i suoi attaccanti il 2 di picche. Nella ripresa l'Inter legittima quella rete trovata per una prodezza individuale.

INTER (3-5-2): Martinez 7; Pavard 6, De Vrij 6, Bisseck 6,5; Darmian 6 (Dumfries 6,5), Frattesi 6, Asllani 5,5 (Calhanoglu 6,5), Zielinski 6,5, Dimarco 6 (Bastoni 6); Taremi 5,5, Arnautovic 7,5 (Correa ). All.: Inzaghi 6,5.

