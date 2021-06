Pagliari: "Sarri alla Lazio una rivoluzione. Ho solo un dubbio..."

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Silvio Pagliari ha parlato di Ciro Immobile e dell'approdo di Sarri sulla panchina della Lazio. L'agente ha spiegato: "Lo ammiro, si è migliorato anno dopo anno e potrebbe essere il suo Europeo. Chi ha il vizio del gol non se ne dimentica, con l'euforia puoi cambiare tutto. Sarri in biancoceleste? Una rivoluzione tattica, l'unico dubbio è sul cambio di modulo ma so quanto sono bravi sia Sarri che Tare. Se gli mettono a posto la squadra si divertiranno molto, è un grande allenatore. Sono contento anche del ritorno di Spalletti, sarà un campionato avvincente".

