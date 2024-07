Parigi2024, follia in Argentina-Marocco: il torneo inizia nel caos

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Argentina e Marocco hanno inaugurato il torneo di calcio maschile ai Giochi Olimpici di Parigi, ma l’esordio è stato tutt’altro che da sogno. Caos totale, fin dal momento degli inni. Forse un segno che qualcosa sarebbe andato storto. Se però i fischi erano stati messi in conto per le tensioni tra le due nazionali dopo il video diffuso da Fernandez, in cui intonava cori razzisti verso i giocatori francesi, quello che è successo alla fine dell’incontro non era affatto previsto.

Il Marocco sembrava essere vicino alla vittoria grazie alla doppietta di Rahimi, poi però un gol di Giuliano Simeone ha riaperto la sfida rimettendo in corsa l’Albiceleste. Il fischietto svedese Nyberg ha concesso 16 minuti di recupero che si sono rivelati fatali. La squadra di Mascherano, proprio a ridosso del triplice fischio, ha trovato la rete del pareggio con Medina scatenando la reazione dei supporter avversari che hanno fatto invasione di campo. A quel punto, i giocatori hanno lasciato il terreno di gioco dirigendosi negli spogliatoi, mentre il tabellone segnalava la partita interrotta. Poi, il colpo di scena. Quando lo stadio era vuoto, a due ore dall'interruzione,l’arbitro ha richiamato le due selezioni in campo e il VAR, affidato a Valeri, è intervenuto per mostrare un fuorigioco dell’Argentina nel gol del 2 a 2 e annullarlo. Si sono disputati gli ultimi quattro minuti mancanti e infine, è stata decretata la conclusione dell’incontro con la vittoria del Marocco.

