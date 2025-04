Parma, l'ad Cherubini a Dazn: "La Lazio ha tanti giocatori importanti"

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Paolo Baratto/Grigionline.com

Prima della partita contro la Lazio, l'ad Parma Federico Cherubini è intervenuto ai microfoni di Dazn. Queste le sue parole: "Pellegrino? La sua trattativa a gennaio l'ho vissuta solo negli ultimi giorni, ero appena arrivato. Sta stupendo tutti per la sua maturità. Siamo molto soddisfatti, speriamo solo di non caricarlo di aspettative eccessive. Abbiamo l'obiettivo della salvezza, importante da conquistare. È ancora difficile, non è vicino. Ci sono punti da fare e ci sarà tempo per pensare al mercato. Ce ne sono diversi di giocatori importanti della Lazio, ma siamo soddidfatti di chi abbiamo in rosa. Intanto rimaniamo in Serie A, poi vediamo. Leoni? Non mi hanno chiamato ancora, ma siamo di fronte a un giocatore che ha tanta maturità nonostante sia molto giovane".

