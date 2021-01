Parma, la panchina di Liverani è a rischio: domani previsto nuovo summit

La pesante sconfitta 3-0 in casa contro il Torino non può passare inosservata. La panchina di Fabio Liverani è a rischio. Come riporta Tuttomercatoweb.com, il Parma sta pensando seriamente di esonerare il suo allenatore. Il futuro dell'ex tecnico del Lecce in Emilia Romagna sembra essere ai titoli di coda. Per domani è previsto un nuovo summit della dirigenza per decidere il futuro del mister. Le prossime due gare di campionato vedranno occupato il Parma a Bergamo contro l'Atalanta e poi in casa contro la Lazio. Gervinho e compagni affronteranno i biancocelesti anche in Coppa Italia il 21 gennaio allo Stadio Olimpico. Nelle prossime ore, il club parmigiano valuterà se concedere una seconda possibilità a Liverani.

