CLASSIFICA - Lazio, un punto che non sposta nulla: zona Champions lontana

Solo un pareggio per la Lazio contro il Genoa. Con il risultato di 1 a 1, i biancocelesti portano a casa un punto che non smuove la classifica: i biancocelesti sono a quota 22, al momento noni in classifica. L'Inter ha travolto 6 a 2 il Crotone e si è piazzata al primo posto, quota 36, in attesa della gara di stasera tra Benevento e Milan. Vince di misura la Roma sulla Sampdoria, vittoria che porta i giallorossi terzi in classifica a 30 punti. Il Napoli archivia la pratica Cagliari con il risultato di 4 a 1, tre punti che valgono il quarto posto a quota 28. L'Atalanta passa sopra al Sassuolo calando la manita, Dea sesta al momento a 25. Pareggio senza reti tra Fiorentina e Bologna, si spostano rispettivamente a 15 e 16 punti. Importante la vittoria del Torino, che battendo 3 a 0 il Parma sale a 11 punti ai margini della zona retrocessione. Il Verona passa di misura sullo Spezia, e si piazza un punto sopra la Lazio. Alle 18:00 scenderanno in campo Benevento - Milan e alle 21:00 Udinese- Juventus.