Parma - Lazio, la carica social del club: "Il cammino continua" - FOTO

PARMA - LAZIO - Poche ore alla sfida con il Parma che potrebbe dare alla Lazio la chance di avvicinare ancora la Juventus, fermata a Verona. Per suonare la carica il club biancoceleste ha scelto come uomo-copertina sui social il 'Panterone' Felipe Caicedo e la scritta: "Terza gara in una settimana. Il cammino continua".

Parma - Lazio, incroci di mercato: da Veron a Crespo, quanti campioni...

Parma - Lazio, Bastos non convocato: ecco cosa ha

Torna alla home page