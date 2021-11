Partita della parità e del rispetto | Tre ragazze della Lazio Women presenti - FT

Una partita per dare spazio ai valori dello sport. Questa è stata la prima edizione della 'Partita della parità e del rispetto', andata in scena questa mattina al campo Fulvio Bernardini di Roma. L'iniziativa, utile alla sensibilizzazione contro la violenza sulle donne, è stata appoggiata da Aiac-Associazione Italiana Allenatori Calcio, Atletico Diritti, Calcio Sociale, Differenza Donna Aps, Giulia Giornaliste, Libera, Unicef, Roma calcio femminile, Roma volley, S.S. Lazio, Nazionale Parlamentari, Ussi-Unione Stampa Sportiva Italiana, La corsa di Miguel, Banca Etica, Liberi Nantes. A rappresentare i biancocelesti Adriana Martin, Stephanie Ohrstrom (non ha giocato perché infortunata) e Nora Heroum della Lazio Women, come dimostra il post pubblicato dalla spagnola. All'evento hanno partecipato anche gli studenti del Liceo Statale Montessori di Roma.