Patric: “Dispiace non esserci ma stasera conta solo la Lazio”

Mancano poco meno di due ore e Lazio e Bruges si affronteranno sul campo dell'Olimpico per il match che deciderà quali delle due squadre accederà agli ottavi di Champions League. Patric non farà parte del gruppo a causa di un torcicollo dal quale non è ancora guarito ma ha voluto mandare un messaggio via social al gruppo: "Famiglia. Fa male non poterci essere ma oggi solo la Lazio è importante".

Okon: "Partita complicata per i belgi. Ma attenta Lazio, il Bruges ha fermato il Real"

Lazio - Bruges, l'emozionante tributo e la carica del club: "Mai smettere di sognare" - VD

TORNA ALLA HOMEPAGE