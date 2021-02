Pellegatti: "La Lazio vista recentemente può portare a casa il risultato contro l'Inter"

La Lazio sarà impegnata domenica in un match difficile e importante contro l'Inter di Antonio Conte nella gara in programma a San Siro alle 20:45. A dire la sua in merito anche il giornalista Carlo Pellegatti, storico tifoso del Milan: "La vera Lazio è questa, non quella vista nella prima parte di stagione. Inter La Lazio vista recentemente, dal punto di vista mentale, può tutto: quando si sente imbattibile, può portare a casa il risultato, lo dimostrano le vittorie ottenute consecutivamente“, queste le sue parole ai microfoni di Radio Radio.

