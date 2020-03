Pellegrini: “Assegnare lo Scudetto a chi ora è primo? Non è giusto per la Lazio”

Campionato sospeso, si lavora a una soluzione per decidere come portarlo a termine. Ai microfoni di TMW ne ha parlato anche l'ex presidente dell'Inter Ernesto Pellegrini: "Difficile scegliere, ma penso che un campionato così non si possa assegnare con la classifica attuale. Non perché la Juve non meriti, perché è la più forte anche quest'anno, ma non è giusto per Inter e Lazio che ancora possono giocarsi delle chance. Ma oggi bisogna più pensare alla salute che allo sport".

CAMPIONATO SOSPESO? CI SONO DUE PRECEDENTI

SERIE A, IPOTESI SCADENZA CONTRATTI IL 15 LUGLIO

CLICCA QUI PER TORNARE ALLA HOMEPAGE