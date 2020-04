Pellegrini: "La Lazio sarà la squadra più motivata quando si ripartirà"

La Lazio, in caso di ripresa del campionato, dovrà continuare a correre per tenere testa alla Juventus. Ai microfoni di Lazio Style Radio 89.3 è intervenuto l'ex calciatore Luca Pellegrini: "L’inattività non aiuterà i calciatori della massima serie, faticheranno tutti a ritrovare la miglior condizione. Sarà difficile tornare in poco tempo alla normale attività sportiva. Le motivazioni e gli stimoli servono per sopperire ad alcune carenze: le squadre che sono in corsa per l’obiettivo Champions League e per lo Scudetto saranno più motivate rispetto alle formazioni che hanno poco da chiedere a questo campionato. Il Presidente Lotito è stato bravissimo a tener alta la concentrazione nello spogliatoio. Il numero uno della Lazio mi sembra il primo a credere nelle potenzialità della squadra, così come l’ambiente stesso a partire dai calciatori e dal tecnico. Lotito ha mandato un segnale importante: il Presidente ha voluto che i suoi calciatori rimanessero nella Capitale. Sono sicuro che psicologicamente la Lazio sarà la squadra più convinta al momento della ripartenza”.

