Perin: "Covid una bestia subdola. Juve-Napoli? Non è colpa del Genoa"

CORONAVIRUS, PERIN - "Non sono l'untore del calcio italiano". Si difende Mattia Perin in un'intervista a Repubblica, lui che è stato il primo positivo di una lunga catena di contagi nel Genoa (17). Il club rossoblù ha affrontato il Napoli senza sapere del focolaio e da lì si è innescato un effetto domino che ha portato anche alle positività nel Napoli. Ora Perin è guarito e ha ripreso ad allenarsi, ma chiarisce di non sentirsi assolutamente responsabile: "Questa è una malattia subdola, la puoi prendere in taxi, oppure schiacciando il bottone di un ascensore. Nella mia famiglia sono tutti negativi. La verità è che in una dozzina di ore cambia il quadro clinico, neppure gli specialisti sanno molto del Covid 19. E sia chiaro che il caos di Juve-Napoli non è iniziato per colpa del Genoa".

RISPETTO E TIFOSI - "Noi calciatori siamo molto scrupolosi. Nessuno toglie la mascherina, rispettiamo regole e distanziamenti, poi è chiaro che in campo veniamo a contatto, è inevitabile. Poteva accadere a chiunque. Di sicuro, se ci fossimo chiamati Real Madrid, Inter o Juventus, saremmo stati rispettati di più. Senza pubblico che calcio è? Tristissimo. Gli stadi vuoti mi fanno piangere il cuore. La pandemia ci ha dimostrato che i tifosi sono essenziali quanto e più degli atleti, compresi i tifosi avversari".

EFFETTI - "Siamo giovani, siamo atleti allenati e ne usciamo bene, però questa è una brutta bestia, subdola. Se dicessi che non mi ha destabilizzato un po', mentirei. Resto convinto che tutto sia nato in laboratorio e non dalla trasmissione animale. Non c'è mai stato panico e devo ringraziare lo staff del Genoa. Se un infortunio lo metti in conto, per le malattie è diverso. E questa è differente da tutte. Infida, come ogni nemico sconosciuto. La malattia ci rende migliori? Migliori non so, diversi di sicuro. Quando si soffre, si smette di essere ragazzini".

Coronavirus, focolaio in League one: dodici positivi nel Montpellier

Coronavirus / Serie A, la lista dei calciatori positivi al Covid

Torna alla home page