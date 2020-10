Perinetti: "Mercato difficile quest'anno. Lazio? Ora ha più consapevolezza" - VIDEO

Il mercato della Lazio sembra ormai destinato a concludersi senza colpi di scena. Per parlarne, di questo e molto altro ha parlato Giorgio Perinetti, intercettato a Milano, nei pressi dell'Hotel Sheraton, dai microfoni de Lalaziosiamonoi.it: "Quest'anno è stato quasi impossibile muoversi sul mercato. Ma se il calcio non si riorganizza e difende da ingerenze dal punto di vista istituzionale e politico, non si riparte. Non ci sono certezze dal punto di vista dei diritti tv e non solo. Per questo non ci sono stati molti investimenti importanti, ci sono poche sicurezze".

SCUDETTO - "La favorita è sempre la stessa che punta al decimo scudetto (Juventus ndr). Mi auguro sia un campionato più combattutto e che ovviamente possa essere portato a termine. Inter, Napoli, Lazio e anche la sorprendente Atalanta, saranno le antagoniste. Vedremo cosa accadrà. La Lazio ha consapevolezza, forse farà qualche battuta a vuoto in meno avendo più esperienza, può lottare ancora per i primi 4 posti".



CHAMPIONS - "Per le italiane è diventata una competizione difficile. Non abbiamo gli standard di performance che hanno all'estero, soprattutto a livello di gioco e intensità. Soltanto l'Atalanta è riuscita lo scorso anno ad avvicinarsi a questi. Speriamo che sia un'occasione importante per il nostro calcio".

